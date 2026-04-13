В Австралии суд выдвинул более ста обвинений против 13-летней девочки

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Суд в Австралии предъявил 109 обвинений 13-летней девочке, пишет Суд в Австралии предъявил 109 обвинений 13-летней девочке, пишет ABC News

По данным портала, 30 марта она, предположительно, находилась за рулем угнанной машины на юге-востоке Мельбурна и сбила 45-летнего мужчину. В других инцидентах она якобы выкрикивала антисемитские оскорбления в адрес пешеходов.

« "Тринадцатилетняя девочка, чье имя остается неизвестно по юридическим причинам, в понедельник явилась в суд по делам несовершеннолетних с требованием выйти под залог. Ей предъявлены 109 обвинений", — говорится в публикации.

Сотрудникам полиции удалось изучить телефон девочки, в котором они нашли запросы "какой срок дают за наезд на человека" и "где живут евреи". Правоохранители заявили, что все действия подсудимой были целенаправленными, а сама девочка "питается" известностью и следит за тем, сколько лайков в соцсетях собирает информация о предполагаемых преступлениях.

Согласно репортажу местного телеканала, когда ее сопровождали в зал суда, она смеялась. Также отмечается, что девочка улыбалась на протяжении всего судебного заседания.

По данным ABC News, подсудимая заявила, что продолжит и дальше нарушать закон. По подсчетам прокурора, в течение 74 дней она в среднем совершала 1,45 преступления в сутки.