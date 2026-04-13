Рейтинг@Mail.ru
В Австралии суд выдвинул более ста обвинений против 13-летней девочки - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 13.04.2026 (обновлено: 21:17 13.04.2026)
В Австралии суд выдвинул более ста обвинений против 13-летней девочки

ABC News: суд выдвинул более ста обвинений против 13-летней девочки в Австралии

© AP Photo / Rick Rycroft
Полиция в Австралии - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© AP Photo / Rick Rycroft
Полиция в Австралии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Суд в Австралии предъявил 109 обвинений 13-летней девочке, пишет ABC News.
По данным портала, 30 марта она, предположительно, находилась за рулем угнанной машины на юге-востоке Мельбурна и сбила 45-летнего мужчину. В других инцидентах она якобы выкрикивала антисемитские оскорбления в адрес пешеходов.
«

"Тринадцатилетняя девочка, чье имя остается неизвестно по юридическим причинам, в понедельник явилась в суд по делам несовершеннолетних с требованием выйти под залог. Ей предъявлены 109 обвинений", — говорится в публикации.

Сотрудникам полиции удалось изучить телефон девочки, в котором они нашли запросы "какой срок дают за наезд на человека" и "где живут евреи". Правоохранители заявили, что все действия подсудимой были целенаправленными, а сама девочка "питается" известностью и следит за тем, сколько лайков в соцсетях собирает информация о предполагаемых преступлениях.
Согласно репортажу местного телеканала, когда ее сопровождали в зал суда, она смеялась. Также отмечается, что девочка улыбалась на протяжении всего судебного заседания.
По данным ABC News, подсудимая заявила, что продолжит и дальше нарушать закон. По подсчетам прокурора, в течение 74 дней она в среднем совершала 1,45 преступления в сутки.
Девочке отказали в прошении об освобождении под залог из-за возможной угрозы для общества. Она снова предстанет перед судом через три недели.
МельбурнАвстралияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала