Австралия заявила, что США действуют в одиночку по Ормузскому проливу

ДЖАКАРТА, 13 апр - РИА Новости. Австралия не была уведомлена о планах США по блокаде Ормузского пролива, решение Вашингтона носило односторонний характер, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

"Они сделали это заявление за ночь и сделали это в одностороннем порядке, нас не просили участвовать", - сказал Альбанезе в эфире телеканала Today

По его словам, США не направляли Австралии официальных запросов об участии в операции. При этом Канберра ранее откликнулась на обращение о поддержке стран Персидского залива, в частности ОАЭ, направив самолет дальнего радиолокационного обнаружения Wedgetail.

Альбанезе также призвал к деэскалации, отметив необходимость возобновления переговоров и прекращения разрушений на Ближнем Востоке. По его словам, конфликт "уже оказывает значительное влияние на мировую экономику".