Австралия заявила, что США действуют в одиночку по Ормузскому проливу
07:02 13.04.2026
Австралия заявила, что США действуют в одиночку по Ормузскому проливу

Альбанезе: Австралия не была уведомлена о планах США по Ормузскому проливу

© AP Photo / Rick Rycroft
Австралийский политик Энтони Альбанезе. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 13 апр - РИА Новости. Австралия не была уведомлена о планах США по блокаде Ормузского пролива, решение Вашингтона носило односторонний характер, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.
"Они сделали это заявление за ночь и сделали это в одностороннем порядке, нас не просили участвовать", - сказал Альбанезе в эфире телеканала Today.
Грузовое судно в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Британия не будет участвовать в блокаде США Ормузского пролива, пишут СМИ
12 апреля, 22:15
По его словам, США не направляли Австралии официальных запросов об участии в операции. При этом Канберра ранее откликнулась на обращение о поддержке стран Персидского залива, в частности ОАЭ, направив самолет дальнего радиолокационного обнаружения Wedgetail.
Альбанезе также призвал к деэскалации, отметив необходимость возобновления переговоров и прекращения разрушений на Ближнем Востоке. По его словам, конфликт "уже оказывает значительное влияние на мировую экономику".
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. В публикации в соцсети Truth Social он заявил, что ВМС США "немедленно начнут процесс блокирования любых судов, пытающихся войти или покинуть пролив", а также пригрозил жестким ответом в случае атак со стороны Ирана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
США не нужна помощь в Ормузском проливе, заявил Трамп
16 марта, 20:49
 
В мире, США, Австралия, Ормузский пролив, Энтони Альбанезе, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
