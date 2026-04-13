Австралия заявила, что США действуют в одиночку по Ормузскому проливу

ДЖАКАРТА, 13 апр - РИА Новости. Австралия не была уведомлена о планах США по блокаде Ормузского пролива, решение Вашингтона носило односторонний характер, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.
"Они сделали это заявление за ночь и сделали это в одностороннем порядке, нас не просили участвовать", - сказал Альбанезе в эфире телеканала Today.
По его словам, США не направляли Австралии официальных запросов об участии в операции. При этом Канберра ранее откликнулась на обращение о поддержке стран Персидского залива, в частности ОАЭ, направив самолет дальнего радиолокационного обнаружения Wedgetail.
Альбанезе также призвал к деэскалации, отметив необходимость возобновления переговоров и прекращения разрушений на Ближнем Востоке. По его словам, конфликт "уже оказывает значительное влияние на мировую экономику".
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. В публикации в соцсети Truth Social он заявил, что ВМС США "немедленно начнут процесс блокирования любых судов, пытающихся войти или покинуть пролив", а также пригрозил жестким ответом в случае атак со стороны Ирана.
