Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 13.04.2026 (обновлено: 11:48 13.04.2026)
Четыре жителя Белгородской области получили ранения при украинской атаке

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя Белгородской области ранены в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Ясные Зори Белгородского округа при атаке беспилотника трое мужчин получили осколочные ранения головы. Двое доставлены в Октябрьскую районную больницу, где им оказали всю необходимую помощь. Для дальнейшего обследования они направлены в областную клиническую больницу. Ещё один пострадавший самостоятельно обратился в БОКБ (Белгородская областная клиническая больница). Ему оказана помощь, от госпитализации мужчина отказался", - написал Гладков в канале на платформе Мах.
Он добавил, что ещё один мужчина обратился в Волоконовскую ЦРБ после атаки дрона в хуторе Гаевка Волоконовского округа. Ему диагностировали минно-взрывную травму, а также слепое осколочное ранение ноги, уточнил губернатор.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала