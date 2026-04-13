Четыре жителя Белгородской области получили ранения при украинской атаке

БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя Белгородской области ранены в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Ясные Зори Белгородского округа при атаке беспилотника трое мужчин получили осколочные ранения головы. Двое доставлены в Октябрьскую районную больницу, где им оказали всю необходимую помощь. Для дальнейшего обследования они направлены в областную клиническую больницу. Ещё один пострадавший самостоятельно обратился в БОКБ (Белгородская областная клиническая больница). Ему оказана помощь, от госпитализации мужчина отказался", - написал Гладков в канале на платформе Мах.
Он добавил, что ещё один мужчина обратился в Волоконовскую ЦРБ после атаки дрона в хуторе Гаевка Волоконовского округа. Ему диагностировали минно-взрывную травму, а также слепое осколочное ранение ноги, уточнил губернатор.
