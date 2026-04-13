ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область сотней дронов - РИА Новости, 13.04.2026
11:23 13.04.2026 (обновлено: 11:27 13.04.2026)
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область сотней дронов

БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область около сотней беспилотников, три человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов в 10 округах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 13 снарядов и зафиксированы атаки 99 БПЛА, из них 54 сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в 9 частных домовладениях, трех предприятиях и 5 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Гора-Подол и Мощеное нанесены удары 28 беспилотников, 10 из которых сбиты... Сегодня утром в Грайвороне от детонации дрона пострадала женщина... Кроме того, при отражении атаки дрона ранен боец "Орлана". Мужчине оказывают необходимую помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский и Новооскольский округа атакованы 9 беспилотниками, 7 из которых сбиты, по Белгородскому округу совершены атаки 16 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты, пострадал мужчина. По словам главы области, над Валуйским, Красногвардейским, Ровеньским и Чернянским округами системой ПВО сбиты 4 БПЛА, по Краснояружскому и Шебекинскому округам выпущено 13 боеприпасов и совершены атаки 42 беспилотников, 22 из которых подавлены и сбиты.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
