ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область сотней дронов

Он добавил, что Борисовский и Новооскольский округа атакованы 9 беспилотниками, 7 из которых сбиты, по Белгородскому округу совершены атаки 16 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты, пострадал мужчина. По словам главы области, над Валуйским, Красногвардейским, Ровеньским и Чернянским округами системой ПВО сбиты 4 БПЛА, по Краснояружскому и Шебекинскому округам выпущено 13 боеприпасов и совершены атаки 42 беспилотников, 22 из которых подавлены и сбиты.