В "Хезболле" заявили, что Армия Ливана не поддержит разоружение движения - РИА Новости, 13.04.2026
09:10 13.04.2026 (обновлено: 09:11 13.04.2026)
В "Хезболле" заявили, что Армия Ливана не поддержит разоружение движения

Комати: армия Ливана не будет участвовать в разоружении "Хезболлы"

© AP Photo
Ливанские военные
Ливанские военные. Архивное фото
БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Армия Ливана трезво оценивает ситуацию по вопросу решения правительства о разоружении движения "Хезболлах" и не будет предпринимать никаких действий в данном направлении, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы политического совета "Хезболлах" Махмуд Комати.
«
"Ни государство, ни правительство, ни какая-либо сила в Ливане, ни какая-либо сила в мире, ни какая-либо международная сила, никто не сможет разоружить "Хезболлах", этот вопрос из разряда невозможного. Совершенно нельзя прийти к этому ни в какой форме. И армия не будет участвовать в этом", - сказал Комати, отвечая на вопрос, может ли армия Ливана быть втянута в процесс разоружения сопротивления и к чему это приведет.
Он добавил, что ливанская армия проявляет больше мудрости, чем правительство.
По словам Комати, на заседании правительства командующий армии пытался убедить членов кабмина, что принимаемые ими решения - "это лишь слова на бумаге", и что оно не сможет их выполнить, "и никто в Ливане не сможет реализовать эти меры, когда речь идет о разоружении сопротивления".
В миреЛиванХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
