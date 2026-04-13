В "Хезболле" заявили, что Армия Ливана не поддержит разоружение движения

БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Армия Ливана трезво оценивает ситуацию по вопросу решения правительства о разоружении движения "Хезболлах" и не будет предпринимать никаких действий в данном направлении, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы политического совета "Хезболлах" Махмуд Комати.

По словам Комати, на заседании правительства командующий армии пытался убедить членов кабмина, что принимаемые ими решения - "это лишь слова на бумаге", и что оно не сможет их выполнить, "и никто в Ливане не сможет реализовать эти меры, когда речь идет о разоружении сопротивления".