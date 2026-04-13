Рейтинг@Mail.ru
В Алтайском крае паводок подтопил более 140 домов и мост
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 13.04.2026 (обновлено: 09:59 13.04.2026)
В Алтайском крае паводок подтопил более 140 домов и мост

В Алтайском крае паводком подтопило 142 жилых дома, мост и 2 участка дорог

© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краюПаводок в Алтайском крае
Паводок в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Паводок в Алтайском крае
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 13 апр — РИА Новости. В Алтайском крае паводок подтопил более 140 домов, сообщил региональный главк МЧС.
"Подтоплено 142 жилых дома, 306 приусадебных участков, два участка автодорог, низководный мост. Организована работа трех оперативных групп Главного управления на территории Тальменского, Хабарского и Шелаболихинского районов, а также оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов по мониторингу складывающейся обстановки", — говорится в публикации.
Спасателей направили на помощь жителям села Хабары и в город Камень-на-Оби.
Накануне на реке Чумыш в районе села Шипицино Тальменского района провели подрывы для ликвидации ледового затора, в этом участвовал вертолет "Алтайских авиалиний".
Местные администрации организовали оповещение и информирование жителей подтопленных территорий. Центр управления в кризисных ситуациях круглосуточно контролирует обстановку.
Реки Алтайского края продолжают освобождаться ото льда, отмечается колебание уровней воды.
ПроисшествияАлтайский крайКамень-на-ОбиТальменский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала