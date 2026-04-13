В Алтайском крае паводок подтопил более 140 домов и мост

КЕМЕРОВО, 13 апр — РИА Новости. В Алтайском крае паводок подтопил более 140 домов, сообщил региональный главк МЧС.
"Подтоплено 142 жилых дома, 306 приусадебных участков, два участка автодорог, низководный мост. Организована работа трех оперативных групп Главного управления на территории Тальменского, Хабарского и Шелаболихинского районов, а также оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов по мониторингу складывающейся обстановки", — говорится в публикации.
Спасателей направили на помощь жителям села Хабары и в город Камень-на-Оби.
Накануне на реке Чумыш в районе села Шипицино Тальменского района провели подрывы для ликвидации ледового затора, в этом участвовал вертолет "Алтайских авиалиний".
Местные администрации организовали оповещение и информирование жителей подтопленных территорий. Центр управления в кризисных ситуациях круглосуточно контролирует обстановку.
Реки Алтайского края продолжают освобождаться ото льда, отмечается колебание уровней воды.