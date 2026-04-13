Путину доложили о финальной ротации сотрудников на АЭС "Бушер" - РИА Новости, 13.04.2026
15:34 13.04.2026 (обновлено: 15:35 13.04.2026)
Путину доложили о финальной ротации сотрудников на АЭС "Бушер"

Путину доложили о финальной ротации сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложено о финальной ротации сотрудников на атомной электростанции "Бушер" в Иране, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Глава "Росатома" уточнил, что Россия сегодня в 8.00 начала финальную ротацию на атомной электростанции "Бушер" в Иране, 108 сотрудников покидают станцию, на объекте остаются 20 человек.
"Данная позиция согласована с иранскими партнерами. Вчера она была доложена президенту Российской Федерации, и сегодня во взаимодействии с министерством обороны мы этот проект реализуем", - сообщил журналистам Лихачев.
Он уточнил, что оставшиеся на станции 20 россиян - это финальное представительство "Росатома". "Кроме сохранности оборудования и кроме присмотра за городком, они продолжают оставаться в контакте с заказчиком, с представителем заказчика иранского, чтобы при малейшей первой возможности как можно шире развернуть стройку", - пояснил Лихачев.
Глава "Росатома" также поблагодарил министерство обороны РФ и российские спецслужбы за оперативную отработку этой информации и с вооруженными силами США, и со спецслужбами Ирана.
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
РоссияИранАлексей ЛихачевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭСВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
