В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация.
Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении в регионе плана "Ковер".
"Аэропорты Пензы и Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
