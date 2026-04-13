Почти 1,5 тыс человек примут участие в подмосковном чемпионате "Абилимпикс"

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. XII Московский областной чемпионат "Абилимпикс" стартовал в понедельник и продлится до 24 апреля, в нем примут участие более 1,4 тысячи человек, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Основными площадками проведения соревнований станут Дмитровский техникум, Красногорский колледж, Подмосковный колледж "Энергия", Профессиональный колледж "Московия", Щелковский колледж, Колледж "Подмосковье", образовательный центр "Созвездие" и Электростальский колледж.

В чемпионате примут участие свыше 1,4 тысячи конкурсантов по 90 компетенциям: "Инструктор по адаптивной физической культуре", "Веб-дизайн", "Оператор беспилотного летательного аппарата", "Архитектор будущего (нейросетевое искусство)", "Исполнительское мастерство (Вокал)", "Кондитерское дело", "Ногтевой сервис", "Техник-протезист", "Сыроварение", "Фотограф" и другие. Соревнования пройдут в трех категориях – "школьники", "студенты", "специалисты".

Для участников младшего школьного возраста пройдет Фестиваль знакомства с профессией по направлениям "Агрофермер", "Адаптивная физическая культура", "Швея", "Изобразительное искусство", "Повар". А для лиц с множественными нарушениями – Фестиваль возможностей по восьми направлениям, среди которых "Декорирование предметов интерьера", "Озеленение", "Искусство пения" и другие.

Также предусмотрены деловая, культурная, спортивная, профориентационная программы, в ходе которых пройдут мастер-классы, семинары, тренинги по личностному росту, развитию предпринимательских навыков и самозанятости, ярмарка вакансий.

В 2026 году в список компетенций включены новые направления: "Бариста", "Ветеринария", "Гид-экскурсовод", "Горничная", "Кузовной ремонт", "Лабораторный и химический анализ", "Метрология", "Специалист по социальной реабилитации", "Фельдшер", "Ювелирное дело".