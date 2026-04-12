В Японии рассказали о минусах всемирной популярности макака Панча

ТОКИО, 12 апр - РИА Новости, Ксения Нака. Глава зооботанического парка города Итикава в Японии Такаси Ясунага рассказал РИА Новости о минусах всемирной популярности детеныша японской макаки Панча, которому заменила мать плюшевая игрушка-орангутан.

"Панч стал очень популярным, и со всего мира стали приезжать люди. Это очень радостное явление для нас, но, с другой стороны, как вы видите, вокруг обезьяньей горки собирается очень много людей, и мы очень беспокоимся о том, что японские макаки испытывают стресс и из-за этого между ними начинаются ссоры", - сказал Ясунага РИА Новости.

Он отметил, что в связи с этим в парке принимают меры.

« "Поставили перегородки, чтобы теперь посетители могли наблюдать (за обезьянами - ред.) на некотором расстоянии от ограды и японские макаки не испытывали бы при этом стресса. В условиях, когда к нам приезжает много посетителей, мы стараемся достичь баланса - насколько возможно защитить животных, а с другой стороны, сделать так, чтобы и посетители получили удовольствие", - сказал Ясунага РИА Новости.