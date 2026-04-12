В России вырос спрос на работников в сфере ЖКХ - РИА Новости, 12.04.2026
06:08 12.04.2026 (обновлено: 06:33 12.04.2026)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Сотрудники ЖКХ убирают снег с тротуара в Москве во время снегопада
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Число вакансий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 47% в России, а средние предлагаемые зарплаты увеличились на 11%, до 66 тысяч рублей в месяц, выяснили эксперты "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости).
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Дефицит кадров в ЖКХ оценивается в 150 тысяч человек, заявил Файзуллин
19 марта, 12:07
Отмечается, что средние зарплатные предложения приведены на основе вакансий с полной занятостью, как правило, это предложения с графиками 5/2 или 2/2.
Наиболее заметно за год вырос спрос на ремонтников - в первом квартале число вакансий для них увеличилось более чем в три раза. Такой всплеск спроса связан с тем, что для улучшения городской инфраструктуры организации активно привлекают специалистов широкого профиля, которые поддерживают работоспособность инженерных систем, оборудования и жилого фонда.
Средняя предлагаемая зарплата для ремонтников достигла 65,4 тысячи рублей в месяц.
На втором месте по темпам роста спроса оказались контролеры - число вакансий для них увеличилось в 2,9 раза за год, а средние предлагаемые зарплаты составили 54,1 тысячи рублей в месяц. В обязанности контролеров, как правило, входят снятие показаний счетчиков, проверка их состояния и ведение документации, в том числе в рамках планового обслуживания или при смене собственников жилья.
Проведение высотных монтажных работ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Число вакансий в сфере российской энергетики за год выросло на 74 процента
23 декабря 2025, 06:29
Рост спроса на таких специалистов может быть связан с необходимостью регулярного контроля приборов учета и актуализации данных по объектам жилого фонда, отметили в "Авито Работе".
Тройку лидеров замкнули плотники: количество вакансий для них выросло в 2,7 раза за год, а средние предлагаемые зарплаты достигли 60,4 тысячи рублей. Плотники востребованы при ремонте и обслуживании жилых и общественных зданий, а также при выполнении строительных и восстановительных работ на объектах городской инфраструктуры.
Сварщик за работой - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
В Минтруда рассказали, сколько россиян планируют переобучиться профессии
15 марта, 00:03
 
