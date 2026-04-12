В Госдуме рассказали об изменении срока передачи показаний счетчика за воду

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Во многих регионах России с 1 апреля ввели четкие временные интервалы для передачи показаний счетчика за воду - с 20-го по 25-е число каждого месяца, что позволит избежать переплат, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Уточнены сроки и способы передачи показаний за воду. Во многих регионах ввели четкие временные интервалы для отправки данных, так называемые "окна". Чаще всего это период с 20-го по 25-е число каждого месяца", - сказал Свищев.
Парламентарий уточнил, что передать показания можно через портал "Госуслуги" или личный кабинет на сайте управляющей компании. Он подчеркнул, что, если не уложиться в срок, начисления будут производить по среднемесячному потреблению за последние полгода.
"Раньше, если вы забывали передать показания, вам автоматически выставляли счет по нормативу, который мог быть в два-три раза выше вашего реального расхода. Теперь система гораздо лояльнее: возьмут ваше среднее потребление за последние полгода. Это гораздо ближе к реальности. Но, конечно, лучше не забывать передавать показания вовремя, так у вас всегда будет точная сумма", - заключил он.
