"Ему нужна бойня". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что продление пасхального перемирия отрицательно скажется на имидже Владимира Зеленского.
«
"Сейчас очень важно, продлится ли пасхальное перемирие. На неделю легко ведь продлить, правда? И тогда многие вещи обнажатся. Для Зеленского это будет как горящий котел, потому что ему необходимо, чтобы бойня продолжалась. Именно энергия этой крови поддерживает Зеленского и всю его группу. А когда кровавое марево сходит, сразу видно руины вместо страны. Тогда люди начинают спрашивать: кто это все сделал? Кто до этого всего довел? Почему не уберег страну?" — сказал он.
Минобороны России в воскресенье заявило, что украинские военные нарушили пасхальное перемирие почти две тысячи раз.
Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие будет действовать до конца воскресенья. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.