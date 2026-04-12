"Ему нужна бойня". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
19:34 12.04.2026 (обновлено: 20:06 12.04.2026)
"Ему нужна бойня". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского

Соскин: продление пасхального перемирия отрицательно скажется на Зеленском

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что продление пасхального перемирия отрицательно скажется на имидже Владимира Зеленского.
"Сейчас очень важно, продлится ли пасхальное перемирие. На неделю легко ведь продлить, правда? И тогда многие вещи обнажатся. Для Зеленского это будет как горящий котел, потому что ему необходимо, чтобы бойня продолжалась. Именно энергия этой крови поддерживает Зеленского и всю его группу. А когда кровавое марево сходит, сразу видно руины вместо страны. Тогда люди начинают спрашивать: кто это все сделал? Кто до этого всего довел? Почему не уберег страну?" — сказал он.
Минобороны России в воскресенье заявило, что украинские военные нарушили пасхальное перемирие почти две тысячи раз.
Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие будет действовать до конца воскресенья. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
В прошлом году Россия также объявляла о пасхальном перемирии, которое Украина якобы приняла. По его окончании в Минобороны сообщили о более чем 4900 нарушениях со стороны ВСУ.
