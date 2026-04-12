На Западе резко высказались о Зеленском после провокации ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 12.04.2026 (обновлено: 12:20 12.04.2026)
На Западе резко высказались о Зеленском после провокации ВСУ

Мема обвинил Зеленского в лицемерии после пролета дронов ВСУ через Финляндию

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пролет дронов ВСУ через территорию Финляндии показал лицемерие Владимира Зеленского, пишет член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Вчерашний беспилотник в Финляндии стал хорошим примером того, что за словами Зеленского не следуют конкретные действия во имя мира", — говорится в публикации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
На Украине выступили со срочным призывом в отношении России
09:43
Политик добавил, что Россия продолжает оставаться открытой для дипломатии, но глава киевского режима не предпринимает шагов к диалогу.

Накануне финские СМИ написали, что в муниципалитете Иитти местный житель нашел беспилотник с неразорвавшейся боевой частью.

До этого два украинских БПЛА обнаружили на территории страны 29 марта. Премьер-министр Петтери Орпо назвал это нарушением территориальной целостности. Третий дрон, который также был украинским, нашли на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале 31 марта. На прошлой неделе Yle сообщил о еще одном беспилотнике.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Украина получила неожиданный удар, заявили в ВСУ
12:19
 
