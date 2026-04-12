Ребенок, пострадавший в Орехово-Зуево, доставлен в больницу

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ребенок, пострадавший в Орехово-Зуево, доставлен в городскую больницу, ему оказывается необходимая помощь, ожидается перевод в Детский научно-клинический центр имени Рошаля, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Максим Забелин.
СУСК Подмосковья сообщил о том, что мальчик в Орехово-Зуево остался без фаланги пальца после того, как у него в руках взорвалась петарда, возбуждено уголовное дело.
"Информация по происшествию в Орехово-Зуево. Пострадавший ребёнок доставлен в Орехово-Зуевскую больницу, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь и готовится перевод в Детский научно-клинический центр имени Рошаля", - написал Забелин в своем канале на платформе МАХ.