Юрист объяснила, кого нельзя выселить из собственной квартиры

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Собственник жилья не всегда может выселить проживающих с ним людей — закон защищает права некоторых категорий граждан. О том, кому не грозит потеря жилья, агентству "Прайм" рассказала кандидат юридических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Лахтина.

По общему правилу, в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования помещением за бывшим членом семьи собственника не сохраняется. Однако в ряде случаев выселить жильца не получится: помешает соглашение сторон или решение суда.

"Такое решение суда возможно, если у бывшего члена семьи нет другого жилья и нет возможности обеспечить себя другим жильём в силу имущественного положения и других обстоятельств, в том числе состояния здоровья, нетрудоспособности, наличия нетрудоспособных иждивенцев, потери работы, учеба", — пояснила Лахтина.