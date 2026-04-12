Москалькова рассказала о выплатах спасенным из зоны СВО украинцам

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Граждане Украины, которые были эвакуированы российским военными из зоны боевых действий, получили в России выплаты по 10 тысяч рублей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее федеральный омбудсмен в интервью РИА Новости рассказывала, что российские военные в декабре спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины , 17 из них уже вернулись домой, остальные находятся в пунктах временного размещения в России

« "Они получили выплаты по 10 тысяч (рублей - ред.), они имеют право на свободное передвижение. Те, у кого есть документы и желание выехать, они могут это сделать самостоятельно или при нашей помощи", - сказала Москалькова.

По ее словам, эвакуированные украинцы находятся в пунктах временного размещения в комфортных условиях и обеспечены всем необходимым, в том числе у них есть телефоны для связи с родственниками, а также возможность звонить им по видеосвязи.