Москалькова рассказала о выплатах спасенным из зоны СВО украинцам

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Граждане Украины, которые были эвакуированы российским военными из зоны боевых действий, получили в России выплаты по 10 тысяч рублей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«
"Они получили выплаты по 10 тысяч (рублей - ред.), они имеют право на свободное передвижение. Те, у кого есть документы и желание выехать, они могут это сделать самостоятельно или при нашей помощи", - сказала Москалькова.
По ее словам, эвакуированные украинцы находятся в пунктах временного размещения в комфортных условиях и обеспечены всем необходимым, в том числе у них есть телефоны для связи с родственниками, а также возможность звонить им по видеосвязи.
"Наши русские люди, они же очень добрые, сердечные, они им (спасенным российскими военными из зоны боевых действий гражданам Украины - ред.) тоже оказывают помощь", - добавила омбудсмен.