Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о выплатах спасенным из зоны СВО украинцам
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 12.04.2026 (обновлено: 12:12 12.04.2026)
Москалькова рассказала о выплатах спасенным из зоны СВО украинцам

Москалькова: вывезенные из зоны СВО украинцы получили выплаты по 10 тысяч рублей

© РИА Новости / Мария Девахина | Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Граждане Украины, которые были эвакуированы российским военными из зоны боевых действий, получили в России выплаты по 10 тысяч рублей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее федеральный омбудсмен в интервью РИА Новости рассказывала, что российские военные в декабре спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины, 17 из них уже вернулись домой, остальные находятся в пунктах временного размещения в России.
"Они получили выплаты по 10 тысяч (рублей - ред.), они имеют право на свободное передвижение. Те, у кого есть документы и желание выехать, они могут это сделать самостоятельно или при нашей помощи", - сказала Москалькова.
По ее словам, эвакуированные украинцы находятся в пунктах временного размещения в комфортных условиях и обеспечены всем необходимым, в том числе у них есть телефоны для связи с родственниками, а также возможность звонить им по видеосвязи.
"Наши русские люди, они же очень добрые, сердечные, они им (спасенным российскими военными из зоны боевых действий гражданам Украины - ред.) тоже оказывают помощь", - добавила омбудсмен.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова общается с мирным жителем, возвращенным из плена - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Москалькова сообщила подробности о курских жителях, возвращенных с Украины
Вчера, 15:44
 
УкраинаРоссияТатьяна МоскальковаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала