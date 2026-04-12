19:50 12.04.2026
В Херсонской области здание сельской администрации подверглось атаке ВСУ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Здание сельской администрации в Херсонской области подверглось атаке ВСУ в ночь на воскресенье, жертв нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Киевский режим нарушил пасхальное перемирие. Сегодня в четыре часа утра (совпадает с мск) враг вероломно обстрелял здание сельской администрации в Старой Збурьевке и частный дом в Железном Порту Голопристанского округа. Строения получили повреждения, но обошлось без жертв. Перемирие вступило в силу 11 апреля с 16.00, до этого времени из-за обстрелов противника пострадали шесть мирных жителей", - написал Сальдо на платформе MAX.
Губернатор уточнил, что в селе Великие Копани при детонации мины пострадала женщина 1983 года рождения, она госпитализирована в Скадовскую ЦРБ. В районе села Раденск автомобиль местного жителя подорвался на мине, пострадали мужчина 1969 года рождения и женщина 1961 года рождения, оба доставлены в Скадовскую ЦРБ. Кроме того, в селе Любимовка Каховского округа ранен мужчина 1972 года рождения, он госпитализирован. В Новой Каховке пострадали мужчины 1976 года и 1995 года рождения, они доставлены в больницу.
Ранее Кремль сообщил, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооружёнными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
