"Падут один за другим": на Западе раскрыли, что ВСУ потеряют после Пасхи - РИА Новости, 12.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
02:05 12.04.2026 (обновлено: 10:32 12.04.2026)
"Падут один за другим": на Западе раскрыли, что ВСУ потеряют после Пасхи

Политолог Меркурис: после Пасхи ВСУ могут потерять последние земли в Донбассе

Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. После пасхального перемирия ВСУ рискуют потерять контроль над последними землями в Донбассе из-за активизации российского наступления, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"После Пасхи мы увидим гораздо большую активность в конфликте, чем в последнее время. И тогда, возможно, мы начнем наблюдать, как города Донбасса падут один за другим. <…> Я могу лишь сказать, что поражение ВСУ будет еще более горьким и полным. А победа России будет еще более впечатляющей и, возможно, более неожиданной, чем все рассчитывали", — рассказал эксперт.

По его словам, причиной тому стал оперативный провал киевского режима в ДНР, который подтверждает недавно проведенный обмен телами погибших военных.
"Чему уделяется недостаточно внимания — это значительное ухудшение украинских позиций на севере Константиновки. Это последняя крупная линия обороны украинцев в Донбассе. Если русские возьмут эти укрепленные города, то главная линия обороны Киева будет разрушена и Донбасс полностью перейдет под контроль России. <…> Реальность свидетельствует о неумолимом, постепенном и методичном наступлении России. И даже обмен телами между Москвой и Киевом коренным образом противоречит всей украинской версии событий", — подытожил Меркурис.

Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в субботу в 16:00 и будет действовать до конца воскресенья. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам при этом поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
Ранее сообщалось, что Россия передала Украине тысячу погибших военных, получив с той стороны 41 тело.
