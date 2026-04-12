"Падут один за другим": на Западе раскрыли, что ВСУ потеряют после Пасхи

"После Пасхи мы увидим гораздо большую активность в конфликте, чем в последнее время. И тогда, возможно, мы начнем наблюдать, как города Донбасса падут один за другим. <…> Я могу лишь сказать, что поражение ВСУ будет еще более горьким и полным. А победа России будет еще более впечатляющей и, возможно, более неожиданной, чем все рассчитывали", — рассказал эксперт.
"Чему уделяется недостаточно внимания — это значительное ухудшение украинских позиций на севере Константиновки. Это последняя крупная линия обороны украинцев в Донбассе. Если русские возьмут эти укрепленные города, то главная линия обороны Киева будет разрушена и Донбасс полностью перейдет под контроль России. <…> Реальность свидетельствует о неумолимом, постепенном и методичном наступлении России. И даже обмен телами между Москвой и Киевом коренным образом противоречит всей украинской версии событий", — подытожил Меркурис.