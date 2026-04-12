ВС России сорвали четыре попытки выдвижения противника в зоне СВО

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали четыре попытки выдвижения противника в сторону позиций ВС РФ в районах Кондратовки и Новой Сечи в Сумской области, а также Калеников в ДНР, ВСУ предприняли их, несмотря на пасхальное перемирие, сообщили в Минобороны РФ.
