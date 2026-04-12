Тюменские врачи спасли пожилую пациентку с разрывом аневризмы аорты

ТЮМЕНЬ, 12 апр – РИА Новости. Врачи города Ишима Тюменской области спасли 91-летнюю пациентку с разрывом аневризмы аорты, выполнив при поддержке сердечно-сосудистых хирургов Областной клинической больницы №1 города Тюмени протезирование аорты, сообщает Минздрав РФ.
В Областную больницу №4 города Ишима женщина поступила с острой болью в животе и спине.
"Врачи выявили разрыв аневризмы брюшного отдела аорты, осложненный массивным внутренним кровотечением. Сердечно-сосудистые хирурги Областной клинической больницы №1 Тюмени проконсультировали врачей из Ишима, совместно приняли решение о протезировании поврежденного участка аорты. Врачи успешно прооперировали пациентку, несмотря на высокий риск осложнений, обусловленный сопутствующей патологией", - сообщается на канале Минздрава на платформе МАХ.
Отмечается, что прогноз был крайне неблагоприятный, но командная работа и преемственность медучреждений позволили спасти пациентке жизнь. Сейчас она чувствует себя хорошо, готовится к выписке, наблюдение будет проходить амбулаторно по месту жительства.
