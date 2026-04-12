Вашингтон должен сам погасить задолженность США перед ВОЗ, заявили в МИД

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия считает некорректным говорить о перераспределении задолженности США перед ВОЗ на другие страны, Вашингтон должен сам ее погасить, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Говорить о "перераспределении задолженности на другие страны", на наш взгляд, некорректно. Это долг, который Соединенные Штаты, если они считают себя добросовестным и ответственным членом мирового сообщества, уважающим международное право, должны погасить", - сказал Логвинов в беседе с агентством.
Он добавил, что изменение членского состава Организации очевидным образом сопряжено с изменением финансовой нагрузки на государства-члены, которая определяется в зависимости от объема бюджета и в соответствии с действующей в ней шкалой взносов.
