Вашингтон должен сам погасить задолженность США перед ВОЗ, заявили в МИД
16:11 12.04.2026 (обновлено: 16:18 12.04.2026)
Вашингтон должен сам погасить задолженность США перед ВОЗ, заявили в МИД

Логвинов назвал разговоры о перераспределении долга США перед ВОЗ некорректными

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия считает некорректным говорить о перераспределении задолженности США перед ВОЗ на другие страны, Вашингтон должен сам ее погасить, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Говорить о "перераспределении задолженности на другие страны", на наш взгляд, некорректно. Это долг, который Соединенные Штаты, если они считают себя добросовестным и ответственным членом мирового сообщества, уважающим международное право, должны погасить", - сказал Логвинов в беседе с агентством.
Он добавил, что изменение членского состава Организации очевидным образом сопряжено с изменением финансовой нагрузки на государства-члены, которая определяется в зависимости от объема бюджета и в соответствии с действующей в ней шкалой взносов.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на входе в здание штаб-квартиры организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
ВОЗ обсудит последствия выхода США
2 февраля, 01:06
 
