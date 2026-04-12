ВОЗ может не признать выход США из организации состоявшимся, заявил МИД

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ВОЗ может не признать выход США из организации состоявшимся до выполнения американской стороной всех финансовых обязательств, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Существует мнение, что до выполнения американской стороной всех своих финансовых обязательств перед Организацией ВОЗ может не признать выход Соединенных Штатов состоявшимся", - сказал Логвинов в беседе с агентством.
Соединенные Штаты сообщили о выходе из ВОЗ 22 января - ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс. В офисе генсека ООН заявляли, что США "больше не участвуют в работе ВОЗ". Агентство Блумберг при этом передавало, что США не выплатили долг в ВОЗ в размере около 260 миллионов долларов.
