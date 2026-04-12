МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём космонавтики, отметив, что первый космонавт планеты Юрий Гагарин проложил людям "дорогу к звёздам".

День космонавтики отмечается в 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории орбитальный полет.

"Сегодня 65 лет событию, которое невозможно переоценить. 12 апреля 1961 года впервые человек отправился в космос. Им был наш Юрий Алексеевич Гагарин. Этот день навсегда вошёл в историю.108 минут "Кедра" на орбите перевернули мир. Гагарин проложил людям дорогу к звёздам", - написал Володин в своем канале на платформе в Max.

Он напомнил, что в числе первооткрывателей космоса "навсегда первая" среди женщин — депутат Госдумы Валентина Терешкова , которая совершила свой полёт в одиночку.

"Для нас (Константин — ред.) Циолковский, (Сергей — ред.) Королёв, Гагарин, Терешкова и те герои, кто внёс свой вклад в покорение космоса, — часть нашей истории. Они создали фундамент для того, чтобы мы делали всё возможное для закрепления достигнутых ранее успехов и обеспечения технологического суверенитета России", - добавил председатель Госдумы.

По словам политика, именно освоение космоса и всё то, что вокруг этой сферы происходит, сегодня создаёт преимущества, которыми будут пользоваться уже следующие поколения.