СМИ: власти Британии обсуждают с банками риски новой ИИ-модели Anthropic - РИА Новости, 12.04.2026
17:09 12.04.2026
СМИ: власти Британии обсуждают с банками риски новой ИИ-модели Anthropic

Работа за компьютером. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 апр - РИА Новости. Власти Великобритании проводят экстренные совещания с финансовым регулятором и крупнейшими банками для обсуждения рисков, связанных с новой ИИ-моделью компании Anthropic, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Модель Mythos, по заявлениям разработчика, способна по команде пользователя выявлять и использовать уязвимости во всех основных операционных системах и веб-браузерах. Как отмечало ранее агентство Блумберг, это рассматривается как новый класс кибератак.
"Представители Банка Англии, управления финансового контроля и минфина ведут переговоры с национальным центром по кибербезопасности о выявлении потенциальных уязвимостей в ключевых ИТ-системах, выявленных новейшей моделью Anthropic", - пишет издание.
Как сообщается, информация о рисках, связанных с новой ИИ-моделью, будет предоставлена банкам, страховым компаниям и биржам в течение следующих двух недель.
В пятницу министр финансов США Скотт Бессент и председатель ФРС Джером Пауэлл срочно созвали глав крупнейших банков Уолл-стрит для обсуждения рисков, связанных с Anthropic.
Ранее Пентагон официально уведомил руководство Anthropic, что считает ее угрозой для цепочки поставок. В ответ на это Anthropic подала иск против федеральных властей США.
Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании отказывается предоставить Пентагону полный доступ к своим технологиям, утверждая, что пока рано полагаться на них при создании автономных видов вооружений. Также в Anthropic считают, что применение ее технологий для внутренней слежки пока не имеет юридической базы.
