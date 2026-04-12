СМИ: власти Британии обсуждают с банками риски новой ИИ-модели Anthropic

ЛОНДОН, 12 апр - РИА Новости. Власти Великобритании проводят экстренные совещания с финансовым регулятором и крупнейшими банками для обсуждения рисков, связанных с новой ИИ-моделью компании Anthropic, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Модель Mythos, по заявлениям разработчика, способна по команде пользователя выявлять и использовать уязвимости во всех основных операционных системах и веб-браузерах. Как отмечало ранее агентство Блумберг, это рассматривается как новый класс кибератак.

"Представители Банка Англии, управления финансового контроля и минфина ведут переговоры с национальным центром по кибербезопасности о выявлении потенциальных уязвимостей в ключевых ИТ-системах, выявленных новейшей моделью Anthropic", - пишет издание.

Как сообщается, информация о рисках, связанных с новой ИИ-моделью, будет предоставлена банкам, страховым компаниям и биржам в течение следующих двух недель.

Ранее Пентагон официально уведомил руководство Anthropic, что считает ее угрозой для цепочки поставок. В ответ на это Anthropic подала иск против федеральных властей США.