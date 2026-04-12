Делегация США возвращается, не достигнув сделки с Ираном, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Делегация США возвращается на родину, так и не достигнув сделки с Ираном, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

По словам политика, Соединенные Штаты обозначили красные линии и те вопросы, в которых возможен компромисс. При этом, утверждает он, предложение от них было окончательным и наилучшим.