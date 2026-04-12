Делегация США возвращается, не достигнув сделки с Ираном, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Делегация США возвращается на родину, так и не достигнув сделки с Ираном, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.
"Мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения", — сказал он журналистам по итогам переговоров в Исламабаде.
По словам политика, Соединенные Штаты обозначили красные линии и те вопросы, в которых возможен компромисс. При этом, утверждает он, предложение от них было окончательным и наилучшим.
Тем не менее, добавил он, Иран не согласился с инициативами. Как считает вице-президент, отсутствие соглашения хуже для Тегерана, чем для Вашингтона.
Встреча прошла накануне в столице Пакистана.
В делегацию США вошли Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Исламскую республику представляли в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
По данным агентства Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта.
