Иран и США пока не пришли к соглашению, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. США и Иран не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров в Исламабаде, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения", – заявил он на пресс-конференции в Исламабаде.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели.
Иранскую делегацию возглавлял председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавлял Вэнс.