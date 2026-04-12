Сторонники венгерской оппозиции ожидают в Будапеште результаты выборов
23:01 12.04.2026 (обновлено: 01:25 13.04.2026)
Сторонники венгерской оппозиции ожидают в Будапеште результаты выборов

© REUTERS / Marton MonusЛюди собираются на набережной в день парламентских выборов в Будапеште, Венгрия
БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. Сторонники главы венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра собрались на набережной в историческом центре Будапешта в ожидании окончательных результатов выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники политика собрались на набережной вечером в воскресенье, чтобы вместе следить за результатами парламентских выборов, голосование на которых в Венгрии закончилось в 19.00 (20.00 мск).
С утра набережная в историческом центре Будапешта между мостами Сечени и Маргит протяженностью порядка 1,5 километров была оцеплена полицией, проезд для автомобилей был закрыт, доступ в эту зону имела только техника, которая была задействована в подготовке к мероприятию. Движение трамваев на этом участке также было остановлено.
В Венгрии в воскресенье проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного офиса, правом голоса обладают более 8,12 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за ее пределами.
По предварительным данным, оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест из 199 в парламенте Венгрии, правящий "Фидес" Орбана - 54 места, сообщил Венгерский избирательный офис после обработки 72,44% голосов.
