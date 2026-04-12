Партия "Тиса" получает предварительно 138 мест в парламенте Венгрии

БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. Венгерская оппозиционная партия "Тиса", предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 138 мест из 199, сообщил Венгерский избирательный офис.
Обработаны данные 72,44% голосов.
Правящий альянс "Фидес" - "Христианско-демократическая народная партия" под руководством премьера Виктора Орбана, предварительно, получает на парламентских выборах в Венгрии 54 места, у крайне правой "Нашей Родины" семь мест.
