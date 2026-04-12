В Будапеште отметили высокую явку избирателей на парламентских выборах

Голосование на парламентских выборах на одном из участков в Будапеште

БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. Комиссии на избирательных участках в Будапеште отмечают высокую явку избирателей и спокойную, без происшествий обстановку на парламентских выборах в Венгрии, передает корреспондент РИА Новости.

"Все совершенно спокойно и мирно, к счастью, никаких происшествий не было", - сказала председатель комиссии на одном из участков в девятом районе Будапешта

По ее словам, явка по состоянию на середину дня превысила 60%, хотя четыре года назад была около 70% по итогам всего дня.

Аналогичную картину отмечали и на участках в седьмом, восьмом и пятом районах.

На одном из них сообщили, что к 15.00 по местному времени (16.00 мск) на участок пришло голосовать на 200 человек больше, чем на выборах 2022 года, а на другом - что на 400.

По мнению членов комиссии, высокая явка связана с важностью выборов. Несмотря на то, что Будапешт традиционно считается более оппозиционным, в избирательных комиссиях отмечают, что на выборах "мобилизовались электоральные ядра всех партий".

Очередей на участках нет, в зале редко находятся более 1-2 избирателей. При входе на участки висят образцы двух бланков - один для голосования по партийным спискам с эмблемами пяти партий и второй - для выбора депутата от одномандатного округа, там позиций может быть больше за счет независимых кандидатов и кандидатов от партий, не набравших достаточно голосов для участия в выборах по списку.

Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного офиса, правом голоса обладают более 8,12 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за ее пределами.