В Будапеште отметили высокую явку избирателей на парламентских выборах - РИА Новости, 12.04.2026
17:32 12.04.2026
В Будапеште отметили высокую явку избирателей на парламентских выборах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Голосование на парламентских выборах на одном из участков в Будапеште
Голосование на парламентских выборах на одном из участков в Будапеште
БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. Комиссии на избирательных участках в Будапеште отмечают высокую явку избирателей и спокойную, без происшествий обстановку на парламентских выборах в Венгрии, передает корреспондент РИА Новости.
"Все совершенно спокойно и мирно, к счастью, никаких происшествий не было", - сказала председатель комиссии на одном из участков в девятом районе Будапешта.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает в институте МСС в Будапеште - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
"Это наша страна". США сделали Евросоюзу последнее предупреждение
11 апреля, 08:00
По ее словам, явка по состоянию на середину дня превысила 60%, хотя четыре года назад была около 70% по итогам всего дня.
Аналогичную картину отмечали и на участках в седьмом, восьмом и пятом районах.
На одном из них сообщили, что к 15.00 по местному времени (16.00 мск) на участок пришло голосовать на 200 человек больше, чем на выборах 2022 года, а на другом - что на 400.
По мнению членов комиссии, высокая явка связана с важностью выборов. Несмотря на то, что Будапешт традиционно считается более оппозиционным, в избирательных комиссиях отмечают, что на выборах "мобилизовались электоральные ядра всех партий".
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
"Не будем колонией". Как Венгрия борется с вмешательством Киева в выборы
11 апреля, 10:26
Очередей на участках нет, в зале редко находятся более 1-2 избирателей. При входе на участки висят образцы двух бланков - один для голосования по партийным спискам с эмблемами пяти партий и второй - для выбора депутата от одномандатного округа, там позиций может быть больше за счет независимых кандидатов и кандидатов от партий, не набравших достаточно голосов для участия в выборах по списку.
В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного офиса, правом голоса обладают более 8,12 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за ее пределами.
В выборах участвуют партии правящей коалиции, гарантирующие Венгрии мир, безопасность и стабильность, - "Фидес" премьера Виктора Орбана и ее младший партнер "Христианско-демократическая народная партия" - и их главный соперник, партия "Тиса", нацеленная на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, чем при Орбане. В выборах также участвуют крайне правая партия "Наша Родина", левая "Демократическая коалиция" и сатирическая "Партия двухвостой собаки". Для прохода в парламент необходимо набрать 5% голосов по партийному списку.
Выборы в Национальное собрание Венгрии (парламент) проводятся в апреле или мае на четвертый год после предыдущих.

Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать во время парламентских выборов в Будапеште, Венгрия

Выборы в Национальное собрание Венгрии (парламент) проводятся в апреле или мае на четвертый год после предыдущих.

Места в законодательном органе распределят двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 — пропорционально по партийным спискам.

Места в законодательном органе распределят двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 — пропорционально по партийным спискам.

Правом голоса обладают более восьми миллионов граждан внутри страны и за ее пределами. Для прохода в парламент нужно набрать пять процентов голосов по партийному списку.

На фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с супругой Анико Леваи.

На фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с супругой Анико Леваи.

Правом голоса обладают более восьми миллионов граждан внутри страны и за ее пределами. Для прохода в парламент нужно набрать пять процентов голосов по партийному списку.

На фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с супругой Анико Леваи.

На фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с супругой Анико Леваи.

В выборах участвуют: "Фидес" действующего премьера, оппозиционная "Тиса", крайне правая партия "Наша Родина", левая "Демократическая коалиция" и сатирическая Партия двухвостой собаки.

В выборах участвуют: "Фидес" действующего премьера, оппозиционная "Тиса", крайне правая партия "Наша Родина", левая "Демократическая коалиция" и сатирическая Партия двухвостой собаки.

Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии "Фидес" остаться у власти.

На фото: глава оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр.

Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии "Фидес" остаться у власти.

На фото: глава оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр.

Ее основным конкурентом считают возглавляемую Петером Мадьяром партию "Тиса". Она нацелена на тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.

Ее основным конкурентом считают возглавляемую Петером Мадьяром партию "Тиса". Она нацелена на тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.

Нынешние власти страны также считают, что эта политическая сила одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.

Нынешние власти страны также считают, что эта политическая сила одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.

На фоне такой острой политической борьбы явка на выборах значительно превысила показатели прошлого голосования.

На фоне такой острой политической борьбы явка на выборах значительно превысила показатели прошлого голосования.

В миреВенгрияБудапештВиктор ОрбанЕвросоюзНАТОДемократическая коалицияПарламентские выборы в Венгрии
 
 
