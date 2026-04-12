"Шутки кончились". Евросоюз нанес удар по Орбану

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-подхода после голосования на парламентских выборах на одном из участков в Будапеште

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Венгрии предупредили сограждан о риске начала гражданской войны. В ходе парламентских выборов противостояние сторонников и противников правительства накалилось до такой степени, что некоторые жители даже боятся выходить на улицу. Что происходит в стране — в материале РИА Новости.

Все на выборы

С первых часов после открытия избирательных участков стало ясно, что выборы побьют явочные рекорды. Уже в семь утра голоса отдали 3,46 процента избирателей. К девяти часам явка выросла до 16,89 процента, к 11 — до 37,98, к обеду перевалила за 54, а в три часа дня составила 66 процентов. Итоговая явка - 77,80 процентов. В истории Венгрии такое произошло впервые. К примеру, в 1990-м на первых выборах после падения социалистического правительства итоговая явка составила 65 процентов.

В связи с высокой активностью избирателей венгерские СМИ не исключают, что в парламент смогут пройти только правящая "Фидес" и оппозиционная "Тиса". Подавляющее большинство опубликованных ранее результатов соцопросов указывали, что преодолеть пятипроцентный избирательный барьер также должна "Наша родина". Теперь же наблюдатели не исключают, что эта партия получит не больше 4%.

Пока же, после обработки 95,63% голосов, "Тиса" получает 137 депутатских мандатов, "Фидес" — 55, "Наша родина" — 7.

В то же время наблюдатели зафиксировали наибольшую активность избирателей в тех округах, где ранее социологи отдавали первенство "Тисе". При этом в странах Евросоюза возле венгерских посольств тоже появились огромные очереди. Как известно, евробюрократы на протяжении всей предвыборной гонки пытались повлиять на избирательный процесс в Венгрии. В частности, они распространяли слухи о том, что победа "Фидес" и сохранение ее лидером Виктором Орбаном поста премьер-министра приведут к исключению Будапешта из европейской политической жизни — вплоть до изгнания из ЕС.

Впрочем, все это ничего не говорит о том, за кого именно голосовали венгры. Накануне дня голосования Орбан и глава оппозиционной "Тисы" Петер Мадьяр призывали избирателей во что бы то ни стало исполнить гражданский долг.

"В воскресенье мы выбираем не только правительство, но и судьбу нашей страны. За 16 лет мы вместе превратили ветшающую страну в стабильную и безопасную родину. Мы отправили МВФ домой, обложили налогами банки и транснациональные компании и тем самым устранили уязвимость Венгрии. Мы создали миллион новых рабочих мест, хотя со всех сторон лишь усмехались, когда мы это обещали. Мы ввели 13-ю и 14-ю пенсии, а повышением минимальной зарплаты добились того, что зарплаты выросли в четыре раза. Мы ввели снижение коммунальных расходов и защитили венгерские семьи от взлетевших цен на топливо. Мы построили забор на границе и остановили нелегальную миграцию. Мы смогли сказать нет войне, даже вопреки Брюсселю", — напомнил соотечественникам Орбан.

При этом он подчеркнул, что оппозиционеры любой ценой готовы захватить власть. В том числе, по словам лидера "Фидес", они опираются на иностранные спецслужбы и угрожают сторонникам правящей партии физической расправой.

В свою очередь, Мадьяр объявил, что венграм можно больше не бояться "бесчеловечной системы Орбана".

"Мы вместе войдем в историю и откроем новую главу в истории Венгрии. Не позволяйте купить ваш голос. Не поддавайтесь шантажу и давлению со стороны "Фидес". <...> Правительство "Тисы" построит такую Венгрию, где никому не придется бояться собственного мнения, собственного решения и собственного голоса. Где политика не злоупотребляет уязвимым положением людей, а поддерживает их и помогает им. Где закон защищает всех, а не служит лишь немногим привилегированным", — объявил Мадьяр.

Лидеры "Фидес" и "Тисы" разошлись в объяснении причин высокой явки. По мнению Орбана, в условиях угрозы для будущего республики ни один настоящий патриот не может оставаться дома. Мадьяр же уверен, что беспрецедентную явку обеспечили исключительно его сторонники, которые уже через несколько часов положат конец 16-летнему правлению "Фидес".

© REUTERS / Leonhard Foeger Глава венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр проголосовал на парламентских выборах

Все на баррикады

Министр транспорта и строительства Венгрии Янош Лазар проголосовал в окружении семьи, а затем предупредил соотечественников, что представители "Тисы" пытаются стравить венгров друг с другом. По словам представителя "Фидес", уже в ночь на 13 апреля они могут попытаться разжечь гражданскую войну.

Мадьяр отрицает наличие каких-либо планов по силовому захвату власти. По его словам, подобные обвинения — вялая попытка "Фидес" удержаться за власть.

Между тем выборы стали очередным подтверждением сильной поляризации венгерского общества. Например, на выборах мэра города Боча победил кандидат от "Фидес" Михай Сёке-Тот, набравший 71,15 процента голосов избирателей. Спустя два года на парламентских выборах он поддержал "Тису".

"Вместо слабой работы правительства и разжигания паники по поводу войны я поддерживаю сообщество, которое хочет строить, которое дает видение будущего и которое олицетворяет надежду для нации. Давайте начнем с чистого листа!" — заявил градоначальник.

А в деревне Тарназаданы, населенной преимущественно цыганами, противостояние сторонников "Фидес" и "Тисы" чуть не дошло до прямого столкновения. Четыре года назад партия Орбана набрала там свыше 70 процентов голосов избирателей. В "Тисе" решили, что такого результата власти добились благодаря массовым фальсификациям, поэтому отправили туда наблюдателей. "Фидес" ответила тем же.

Оппозиционеры рассказывали, что, если избиратели продадут голоса, власти лишат их льгот, отберут детей, а их самих посадят в тюрьму. В пику им сторонники властей включали музыку, которую Орбан использовал в предвыборной агитации. Как рассказал журналистам глава деревни Адриан Ботос, глядя на происходящее, местные жители стали жаловаться, что им страшно выходить на улицу.

© REUTERS / Leonhard Foeger Митинг во время предвыборной кампания в Секешфехерваре, Венгрия

Все за калькулятор

Избирательные участки закроются в 19:00 по местному времени. Ожидается, что спустя час после этого первые предварительные результаты будут опубликованы на сайте Valasztas.hu. Их обещают обновлять каждые десять минут.

Сначала избирательные комиссии подсчитают те голоса, которые были поданы за отдельных кандидатов, затем — за партийные списки. В некоторых мажоритарных округах подсчет голосов может растянуться на неделю. Это связано с тем, что часть венгров голосует не по месту жительства. В соответствии с венгерским законодательством их бюллетени должны быть подсчитаны только в родном округе.