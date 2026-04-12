Орбан с женой проголосовали на парламентских выборах

БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан вместе с супругой Анико Леваи прибыл на избирательный участок и проголосовал на парламентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов - 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах, 93 - пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного офиса, правом голоса обладают более 8,12 миллиона венгерских граждан внутри страны и за ее пределами.