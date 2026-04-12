На участке в Будапеште, где намерен голосовать Орбан, обстановка спокойная

БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. На избирательном участке в 12-м районе Будапешта, куда, как ожидается, придет голосовать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с супругой, обстановка спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

Участок открылся в 6.00 (7.00 мск), еще перед открытием у входа начали собираться журналисты. В центре зала для голосований за столом, покрытым венгерским триколором, сидят участковая избирательная комиссия и наблюдатели от разных партий. Председатель комиссии пломбировал урны для бюллетеней.

Первые избиратели начали подходить сразу после открытия участка. Сам премьер Венгрии накануне заявлял, что постарается проголосовать рано, в первые часы работы участка, чтобы потом отправиться продолжать агитацию, поскольку в Венгрии нет дня тишины.

В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов - 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 - пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного офиса, правом голоса обладают более 8,12 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за ее пределами.