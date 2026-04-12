В Венгрии проходят парламентские выборы
07:05 12.04.2026 (обновлено: 10:47 12.04.2026)
В Венгрии открылись избирательные участки на парламентских выборах

БУДАПЕШТ, 12 апр — РИА Новости. В Венгрии в 06:00 по будапештскому времени открылись избирательные участки на парламентских выборах.
Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии "Фидес" действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти. Глава правительства уже отдал свой голос на избирательном участке в Будапеште. Явка на 09:00 мск составила 3,46%, это почти вдвое больше, чем за то же время на прошлых выборах.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
"Не будем колонией". Как Венгрия борется с вмешательством Киева в выборы
Вчера, 10:26
Жители Венгрии изберут 199 депутатов. Правом голоса обладают более восьми миллионов граждан внутри страны и за ее пределами. Для прохода в парламент нужно набрать пять процентов голосов по партийному списку.
Основным конкурентом "Фидес" и ее младшего коалиционного партнера "Христианско-демократической народной партии" считают возглавляемую Петером Мадьяром политсилу "Тиса". Она нацелена на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.
В выборах также участвуют крайне правая партия "Наша Родина", левая "Демократическая коалиция" и сатирическая "Партия двухвостой собаки".
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
"Отправляет головорезов". В Венгрии забили тревогу из-за хода Зеленского
10 апреля, 16:59
Будапешт не раз повторял, что Киев активно вмешивается в предвыборную кампанию, чтобы привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии "Тиса", которое одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.
В конце февраля Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций ЕС и выделение кредита Киеву на 90 миллиардов евро. Это произошло в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба": Будапешт посчитал это политическим шантажом перед выборами.
Глава МИД Петер Сийярто также обвинял ЕС в попытке энергоблокады с целью смены власти в Венгрии. Он отмечал, что европейские политики грозили стране последствиями за решение наложить вето на кредит Украине. В то же время позиция Будапешта остается неизменной: если Киев хочет получить деньги, он должен восстановить поставки нефти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Украина заложила бомбу в пороховой погреб Европы. Пора действовать
8 апреля, 08:00
 
