"Тиса" на выборах в Венгрии получает 137 мест из 199

БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. Венгерская оппозиционная партия "Тиса", предварительно, продолжает лидировать на парламентских выборах в Венгрии, получая 137 мест из 199, сообщил Венгерский избирательный офис.
Обработаны данные 81,49% голосов.
Правящий альянс "Фидес" - "Христианско-демократическая народная партия" под руководством премьера Виктора Орбана, предварительно, получает на парламентских выборах в Венгрии 55 мест, у крайне правой "Нашей Родины" - семь мест.
