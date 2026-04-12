МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Западные страны используют конфликт на Украине, чтобы оправдывать свою русофобию, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
"Опосредованная война на Украине маскирует многовековую ненависть к русским под видом моральной добродетели. То, что выдается за "сочувствие", проявляется в виде почти фетишистской одержимости Зеленским", — написал он в соцсети X.
Как подчеркнул эксперт, при этом не учитываются мнения обычных украинских мужчин, которых против их воли отправляют на верную гибель в конфликте, где "невозможно победить".
Президент США ранее Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Москва открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".