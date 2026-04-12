21:08 12.04.2026 (обновлено: 23:24 12.04.2026)
"На руку России". В США раскрыли, какой удар от Ирана получила Украина

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. У США остается все меньше оружия, которое они могли бы передать Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену на YouTube-канале.
"У США стало меньше оружия, которое можно было бы передать украинцам, так как мы расходуем оружие и боеприпасы в Иране с невероятной скоростью. Таким образом, это играет на руку России", — сказал он.
По его мнению, США проиграли в конфликте на Ближнем Востоке. И это становится очевидным для все большего числа людей.
"США пытаются обвинить европейцев в том, что не могут победить Иран. Трамп намекает, что если бы ЕС направил свои вооруженные силы на Ближний Восток, то мы смогли бы прорвать Ормузский пролив и положить конец господству Ирана над мировой экономикой. Но этого не произошло. Мы потерпели неудачу", — резюмировал профессор.
Bloomberg 10 марта сообщал, что война на Ближнем Востоке грозит Киеву критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак стремительно истощает мировые запасы этих систем.
Вчера в Исламабаде прошла встреча американской и иранской делегаций. Как передавал телеканал Al Hadath, стороны сначала провели непрямые переговоры. Агентство Tasnim назвало среди тем для обсуждения освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане.
По итогам переговоров с США, прошедших в эти выходные в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым вопросам. По его словам, беседа шла в атмосфере недоверия, сделки в этот раз никто не ждал.
Иранский телеканал Press TV передавал по итогам переговоров, что Тегеран представил разумные предложения, теперь дело за Вашингтоном. Место и время для следующей встречи пока не определены.
