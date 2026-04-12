18:56 12.04.2026
Киев будет нуждаться в финансировании после конфликта, заявила глава МВФ

ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Украина продолжит нуждаться во внешнем финансировании независимо от того, будет ли урегулирован конфликт, или нет, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Надеюсь, что переговоры о мире принесут положительный результат. С этим результатом или без него, но стране и дальше потребуется международная поддержка", - сказала она в интервью телеканалу CBS News, говоря о финансовой помощи Киеву.
Георгиева добавила, что считает нынешний год очень критическим для Украины и что МВФ работает с украинскими властями над продолжением проведения реформ в стране, которые должны позволить и дальше получать финансовую поддержку.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
