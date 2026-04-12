"Дорого обойдется". В Финляндии пришли в ярость от новой выходки Киева

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X осудил пролет дронов ВСУ через территорию Финляндии.
"Финляндия медленно, но верно становится новым фронтом после Украины. Несколько дронов уже упали на финской территории. Власти заявили, что в будущем возможны инциденты с беспилотниками. Бездействие правительства Орпо в вопросах защиты Финляндии дорого обойдется стране", — написал он.
Накануне финские СМИ сообщили, что в муниципалитете Иитти местный житель нашел БПЛА с неразорвавшейся боевой частью.
Также два украинских БПЛА обнаружили на территории страны 29 марта. Премьер-министр Петтери Орпо назвал это нарушением территориальной целостности. Третий дрон, который также был украинским, нашли на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале 31 марта. На прошлой неделе Yle сообщил о еще одном беспилотнике.