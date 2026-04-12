"Это катастрофа". Буданов* сделал тревожное заявление о будущем Украины

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* анонсировал некое “триггерное событие”, которое может закончиться для Украины катастрофой, его слова приводит издание "Страна.ua".
«
“Мы сейчас снова подойдем к так называемому триггерному событию, которое будет требовать от нас единства. И, к сожалению, если этого единства не будет, может быть катастрофа”, — заявил он.
По его словам, подобные ситуации уже происходили в прошлом и приводили к серьезным проблемам.
В пятницу Зеленский заявил, что весной и летом Украину ждет напряженный период на фронте и на переговорном треке по урегулированию конфликта. Он опасается возможного выхода США из процесса трехсторонних переговоров по мирному урегулированию в августе. Также причиной проблем для Киева могут стать успехи российской армии в зоне СВО.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в урегулировании по Украине наступил перерыв, так как США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров, но место и время по понятным причинам пока не определены.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.