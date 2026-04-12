В Крыму назвали залог долгосрочного мира на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Залогом долгосрочного мира на Украине является отказ стран Европы использовать ее территорию как плацдарм против России, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Залог долгосрочного мира – отказ Европы использовать Украину в качестве анти-России. Если все на Западе поймут, что этого больше нельзя делать, и дадут Украине жить своей жизнью, то все очень быстро образуется", - сказал Константинов РИА Новости.