Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали залог долгосрочного мира на Украине
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 12.04.2026
В Крыму назвали залог долгосрочного мира на Украине

Константинов: залог мира на Украине — отказ ЕС использовать ее против РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Залогом долгосрочного мира на Украине является отказ стран Европы использовать ее территорию как плацдарм против России, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Залог долгосрочного мира – отказ Европы использовать Украину в качестве анти-России. Если все на Западе поймут, что этого больше нельзя делать, и дадут Украине жить своей жизнью, то все очень быстро образуется", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, сегодня страны западной Европы продолжают использовать Украину как испытательный полигон для своего оружия.
"Подобными играми Запад добивается превращения Украины в нежизнеспособную территорию", - сказал глава парламента.
В миреУкраинаЕвропаРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала