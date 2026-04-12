ВСУ потеряли более 145 военных в зоне действия "Юга" до начала перемирия

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ВСУ до начала действия перемирия потеряли более 145 военных, четыре боевые бронированные машины, бронетранспортер Stryker и два орудия полевой артиллерии в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщило Минобороны РФ.