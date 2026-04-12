10:12 12.04.2026 (обновлено: 10:25 12.04.2026)
ВСУ потеряли более 145 военных в зоне действия "Юга" до начала перемирия

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ВСУ до начала действия перемирия потеряли более 145 военных, четыре боевые бронированные машины, бронетранспортер Stryker и два орудия полевой артиллерии в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Кондратовка, Новоселовка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 145 военнослужащих, бронетранспортер Stryker производства США, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада материальных средств и два склада горючего.
