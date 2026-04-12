ВСУ потеряли свыше 200 военных в зоне действия "Запада" до начала перемирия

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" до начала пасхального перемирия нанесла поражение украинским формированиям у трех населенных пунктов в Харьковской области, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новониколаевка, Сеньково и Великая Шапковка в Харьковской области, уточнили в ведомстве.
"Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Ранее Кремль сообщил, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооружёнными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 субботы до исхода дня 12 апреля.
