Украина ударила двумя БПЛА по Курской и Белгородской областям

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска, несмотря на ранее объявленное пасхальное перемирие, применили два беспилотника по Курской и Белгородской областям, ранены мирные жители, в том числе ребенок, сообщило Минобороны России.
"Украинские формирования применили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа по территории Курской и Белгородской областей. В результате, ранения получили мирные жители, в том числе ребенок", - говорится в сводке министерства.
22 июня 2022, 17:18