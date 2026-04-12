С начала перемирия ВСУ нанесли более 1,3 тысячи ударов дронами

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Подразделения ВСУ с начала пасхального перемирия 258 раз обстреляли приграничные территории Российской Федерации и позиции ВС России, нанесли 1 329 ударов FPV-дронами, сбросили 375 боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения ВСУ 258 раз обстреляли из реактивной системы залпового огня, артиллерийских орудий, танков и минометов приграничные территории Российской Федерации и позиции наших войск, нанесли 1 329 ударов FPV-дронами, осуществили 375 сбросов различных боеприпасов, в том числе с применением БПЛА октокоптерного типа - 67, самолетного - 15", - говорится в сообщении министерства.
По данным МО, эти нарушения были зафиксированы с начала перемирия и до 08.00 воскресенья.
22 июня 2022, 17:18