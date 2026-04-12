С начала перемирия ВСУ нанесли более 1,3 тысячи ударов дронами

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Подразделения ВСУ с начала пасхального перемирия 258 раз обстреляли приграничные территории Российской Федерации и позиции ВС России, нанесли 1 329 ударов FPV-дронами, сбросили 375 боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.

По данным МО, эти нарушения были зафиксированы с начала перемирия и до 08.00 воскресенья.