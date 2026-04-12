ВСУ нарушили пасхальное перемирие уже 1971 раз

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украинские военные нарушили пасхальное перемирие почти две тысячи раз, сообщило Минобороны.

« "Всего в период с 16:00 11 апреля до 08:00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ", — заявили в ведомстве.

Минувшей ночью украинские военные трижды атаковали российские позиции из района поселка Покровское в Днепропетровской области, но потерпели неудачу. Также бойцы сорвали четыре попытки выдвижения противника в Сумской области и ДНР

Всего ВСУ 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции российских войск, нанесли 1329 ударов FPV-дронами, сбросили 375 боеприпасов. В Курской и Белгородской областях пострадали несколько мирных жителей, в том числе ребенок.

Министерство подчеркнуло, что российская армия строго соблюдает режим прекращения огня.

Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие будет действовать до конца воскресенья. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.