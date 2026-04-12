В Госдуме прокомментировали идею Зеленского о военных базах на Украине - РИА Новости, 12.04.2026
07:28 12.04.2026
В Госдуме прокомментировали идею Зеленского о военных базах на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Идея Владимира Зеленского о размещении иностранных военных баз на территории Украины мертва, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Зеленский выступил за размещение иностранных западных военных баз на территории Украины, как "надежных гарантий безопасности".
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
"Наш ответ — нет": в США резко обломали надежды Украины
06:39
"Россия не позволит создания никаких угроз у своих границ. Зеленский озвучивает мертвую идею. Это не более чем фантазии больного человека с мышлением террориста", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, риски и угрозы для Украины несет не Россия, а Зеленский вместе с "продажным неонацистским окружением", которые силой оружия удерживают власть в стране и неспособны существовать без прямого финансирования со стороны Запада.
"Сегодня они с помощью иностранных баз хотят и дальше оставаться у власти, неся угрозу России и реализуя западные планы по геноциду славянского населения", - сказал Шеремет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
"Просто раздавили". В Киеве запаниковали после ультиматума США Зеленскому
Вчера, 19:24
 
