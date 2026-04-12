В Госдуме прокомментировали идею Зеленского о военных базах на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Идея Владимира Зеленского о размещении иностранных военных баз на территории Украины мертва, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Зеленский выступил за размещение иностранных западных военных баз на территории Украины, как "надежных гарантий безопасности".

"Россия не позволит создания никаких угроз у своих границ. Зеленский озвучивает мертвую идею. Это не более чем фантазии больного человека с мышлением террориста", - сказал Шеремет РИА Новости.