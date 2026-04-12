"Наш ответ — нет": в США резко обломали надежды Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
06:39 12.04.2026 (обновлено: 10:31 12.04.2026)
"Наш ответ — нет": в США резко обломали надежды Украины

Профессор Миршаймер: последнее, что хотят США, — давать оружие и технику Украине

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. После атак на Иран оказание военной помощи Украине стало максимально непривлекательным, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Гленну Диесену, размещенном на его YouTube-канале.
"Собираемся ли мы предоставить Украине целый арсенал оружия, которое позволит Украине одержать победу на поле боя? Думаю, наш ответ — нет. Мы настолько истощили запасы, что последнее, что нам хочется делать, — это отдавать украинцам ценное оружие и военную технику. Этого просто не произойдет", — подчеркнул ученый.

По его мнению, даже в ситуации краха киевского режима США смогут воспользоваться положением и полностью переложат ответственность за провал на Европу.
"Я уверен, что Россия готовится начать масштабное наступление против Украины. А украинцы находятся в отчаянном положении. И это идеальная ситуация для президента Трампа, чтобы заявить, что ответственность за это несут европейцы. <…> Так что в дальнейшем он будет обвинять европейцев в происходящем на Украине. Более того, он даже будет обвинять их за поражение в Иране", — добавил Миршаймер.
В марте Трамп на заседании кабинета министров назвал конфликт на Украине "не нашей войной". Позже глава Белого дома даже добавил, что Соединенные Штаты не должны были вмешиваться в него.
Специальная военная операция на УкраинеВоенная операция США и Израиля против ИранаЧикагский университетДжон МиршаймерУкраинаВ миреИранСША
 
 
