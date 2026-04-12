На Западе пришли в ужас после визита украинской делегации

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украинская делегация посетила парламент Норвегии в нацистской форме, а сам факт сотрудничества европейской страны с бригадой "Азов"* говорит о политике открытой нацификации, пишет норвежский портал Steigan.
«
"Делегация из 12-й специальной бригады "Азов"* Украины посетила стортинг (парламент Норвегии. — Прим. ред.). <…> Вопреки утверждениям СМИ и официального Осло, "Азов"* так и не изменил свое отношение к нацизму и фашизму. Делегация, посетившая парламент, также была экипирована элементами нацистской формы", — указывается в материале.
По мнению автора статьи, партнерство с такими субъектами очерняет Норвегию и фактически свидетельствует о проведении политики реабилитации нацизма.
«
"Во время визита представители "Азова"* <…> также укрепили сотрудничество с норвежской Национальной гвардией. <…> "Азов"* не изменил свою идеологию и исторические образцы для подражания. Поэтому Вооруженные силы Норвегии проводят ревизионистскую политику и занимаются открытой нацификацией. При этом в политической и военной среде никто не возражает против этого. Также нет никаких признаков того, что ВС Норвегии считают украинский нацизм "правоэкстремистским", — отмечает он.
"Азов"* участвовал в военной операции Киева в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении боевиков этого подразделения по уголовным статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". В 2022 году СК сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан ДНР и ЛНР.
* Запрещенная в России террористическая организация