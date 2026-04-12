Эксперт назвал ошибки в уборке, которые повышают риск появления аллергии

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов назвал ошибки в уборке, которые повышают риск возникновения аллергических реакций.

"Частое использование аэрозолей и распылителей относится к факторам, которые повышают риск аллергических реакций. При распылении образуется облако мельчайших капель, которое долго держится в воздухе и легко попадает в дыхательные пути. Частицы и пары могут вызывать кашель, жжение в носу и горле, усиливать выделение слизи", - сказал Дорохов " Ленте.ру ".

Эксперт отметил, что у людей с астмой это может спровоцировать приступ, а у склонных к аллергии - заложенность носа и ощущение нехватки воздуха. Безопаснее использовать гели или жидкие средства, нанося их губкой или салфеткой, так как в результате в воздух попадает гораздо меньше вредных веществ, добавил Дорохов.

"В небольших и плохо проветриваемых помещениях пары чистящих средств быстрее накапливаются в воздухе. Поэтому во время и после уборки важно обеспечить приток свежего воздуха, особенно при использовании хлорсодержащих средств", - отметил эксперт.

Рекомендуется не расходовать слишком большое количество средства. Избыток химии не повышает эффективность уборки, а лишь увеличивает количество испарений и нагрузку на дыхательные пути. Кроме того, лучше выбирать средства без ярко выраженных отдушек, так как ароматические добавки также могут вызывать раздражение и аллергические реакции у чувствительных людей из-за смесей душистых веществ в составе, уточнил эксперт. По его словам, дезинфицирующие средства не стоит регулярно применять без строгой необходимости, а для обычной уборки в жилых помещениях достаточно нейтральных моющих составов и влажного удаления пыли.