Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал ошибки в уборке, которые повышают риск появления аллергии - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 12.04.2026
Эксперт назвал ошибки в уборке, которые повышают риск появления аллергии

Дорохов: частое использование аэрозолей может спровоцировать аллергию

© Depositphotos.com / NatashaFedorovaЖенщина моет пол шваброй
Женщина моет пол шваброй - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© Depositphotos.com / NatashaFedorova
Женщина моет пол шваброй. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов назвал ошибки в уборке, которые повышают риск возникновения аллергических реакций.
"Частое использование аэрозолей и распылителей относится к факторам, которые повышают риск аллергических реакций. При распылении образуется облако мельчайших капель, которое долго держится в воздухе и легко попадает в дыхательные пути. Частицы и пары могут вызывать кашель, жжение в носу и горле, усиливать выделение слизи", - сказал Дорохов "Ленте.ру".
Эксперт отметил, что у людей с астмой это может спровоцировать приступ, а у склонных к аллергии - заложенность носа и ощущение нехватки воздуха. Безопаснее использовать гели или жидкие средства, нанося их губкой или салфеткой, так как в результате в воздух попадает гораздо меньше вредных веществ, добавил Дорохов.
"В небольших и плохо проветриваемых помещениях пары чистящих средств быстрее накапливаются в воздухе. Поэтому во время и после уборки важно обеспечить приток свежего воздуха, особенно при использовании хлорсодержащих средств", - отметил эксперт.
Рекомендуется не расходовать слишком большое количество средства. Избыток химии не повышает эффективность уборки, а лишь увеличивает количество испарений и нагрузку на дыхательные пути. Кроме того, лучше выбирать средства без ярко выраженных отдушек, так как ароматические добавки также могут вызывать раздражение и аллергические реакции у чувствительных людей из-за смесей душистых веществ в составе, уточнил эксперт. По его словам, дезинфицирующие средства не стоит регулярно применять без строгой необходимости, а для обычной уборки в жилых помещениях достаточно нейтральных моющих составов и влажного удаления пыли.
"Агрессивные препараты оправданы только в ситуациях, где действительно требуется дезинфекция - например, в санузле или после контакта с биологическими загрязнениями. В остальных случаях их использование лишь увеличивает химическую нагрузку на организм без реальной пользы", - отметил Дорохов.
ОбществоЗдоровье - ОбществоАллергия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала